DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları!

28 Kasım 2024 deprem raporlarına göre Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi. Özellikle Doğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde yaşanan sarsıntılar, deprem gerçeğinin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Vatandaşlar, deprem nerede oldu? sorusunun cevabını merak ediyor. Son deprem raporları araştırılıyor.

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 10.12'de meydana gelen depremin 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD DEPREM RAPORLARI LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'deki depremlerle ilgili güncel ve detaylı raporlar sunmaktadır. Bu raporlar, depremlerin büyüklüğü, konumu, derinliği ve etkileri hakkında kapsamlı bilgiler içermektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM RAPOR LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Türkiye ve yakın çevresindeki sismik aktiviteleri izleyerek detaylı raporlar sunmaktadır.