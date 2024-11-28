DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları!
Türkiye ve dünya genelinde meydana gelen son depremler hakkında bilgi veren 28 Kasım deprem raporları yayınlandı. Raporlarda, depremlerin meydana geldiği bölgeler, büyüklükleri ve yerin derinliği gibi detaylar yer alıyor. Peki, deprem nerede oldu? İşte detaylar!
28 Kasım 2024 deprem raporlarına göre Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hafif ve orta şiddetli depremler meydana geldi. Özellikle Doğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde yaşanan sarsıntılar, deprem gerçeğinin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Vatandaşlar, deprem nerede oldu? sorusunun cevabını merak ediyor. Son deprem raporları araştırılıyor.
DEPREM NEREDE OLDU?
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 10.12'de meydana gelen depremin 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD DEPREM RAPORLARI LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'deki depremlerle ilgili güncel ve detaylı raporlar sunmaktadır. Bu raporlar, depremlerin büyüklüğü, konumu, derinliği ve etkileri hakkında kapsamlı bilgiler içermektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM RAPOR LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Türkiye ve yakın çevresindeki sismik aktiviteleri izleyerek detaylı raporlar sunmaktadır.