Deprem nedeniyle seçimler ertelenebilir mi? 2023 seçimleri ertelenecek mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde kalıcı hasalar bırakan deprem faciası sonrası birçok vatandaşımız hayatını kaybetti birçoğu ise enkaz altına kaldı.14 Mayısta yapılması beklenen 2023 Seçimlerinin ertelenip ertelenmeyeceği konusu ise seçmen tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 seçimleri ertelenecek mi? YSK seçimi erteleme kara alabilir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Deprem bölgesinde AFAD ekipleri arama kurtarma faaliyetleri devam ederken Mayıs ayında yapılması beklenen 2023 Seçimlerinin deprem nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği seçmenler tarafından merak ediliyor. Peki, Deprem nedeniyle seçimler ertelenecek mi? YSK seçimleri erteleme kararı alabilir mi? Anayasanın 78 .maddesi ne diyor? Detaylar haberimizde...

DEPREM NEDENİYLE SEÇİMLER ERTELENECEK Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde yıkıcı hasalara neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki oylamanın ardından 10 ilde olağanüstü hal ilan etmesi normalde 18 Haziran'da yapılması gereken fakat 14 Mayıs'a çekilmesi düşünülen seçimlerin ertelenme olasılığını gündeme taşıdı. Edinilen bilgiye göre 14 Mayısa yapılması planlananseçimlerin ileri bir tarihe erteleneceği gelen bilgiler arasında kararın 20 Şubata Beştepe'de gerçekleşecek kabine toplantısının ardından kamuoyunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağı Ankara kulislerinde konuşularken.

Seçimlerin 14 Mayısta yapılıp yapılacağı ise seçmenler tarafından merak ediliyor. Anayasaya göre sadece savaş nedeniyle seçimlerinertelenebileceği Anayasanın 78 maddesinde açık bir şekilde belirtiliyor. Buna göre 2023 Seçimlerinin deprem nedeniyle ertelenmesi beklenmiyor.

YSK SEÇİM ERTELEME KARARI ALABİLİR Mİ?

YSK'nın Anayasa'daki görev tanımı çerçevesinde kararlarına itiraz için başka bir yargı merciine başvurulamaması seçimin ertelenmesi yönünde bir karar alması durumunda ne tür bir tablo ortaya çıkacağı sorusunu gündeme taşıyor. Fakat normalde Anayasa'nın seçimleri erteleme kararını TBMM ve Cumhurbaşkanı'na vermesi ve bu kararın alınmasını da "sadece savaş durumuna" bağlaması YSK'nın bu tür bir karar alma olasılığını düşürüyor.