Deprem nedeniyle okullar ne zaman açılıyor ve deprem bölgesinde okullar ne zaman başlayacak merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından ne zaman başlayacağı gündeme geliyor. Deprem nedeniyle okullar ne zaman açılıyor ve deprem bölgesinde okullar ne zaman başlayacak araştırılıyor. Peki, Deprem nedeniyle okullar ne zaman açılıyor? Deprem bölgesinde okullar ne zaman başlayacak?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle okullar ne zaman açılıyor ve deprem bölgesinde okullar ne zaman başlayacak merak ediliyor.Deprem nedeniyle okullar ne zaman açılıyor ve deprem bölgesinde okullar ne zaman başlayacak araştırılıyor. Deprem nedeniyle okullar ne zaman açılıyor? Deprem bölgesinde okullar ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir…

DEPREM NEDENİYLE OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi.

Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrenciler, yarın ders başı yapacak.

Depremden etkilenen illerdeki eğitim-öğretime de yardım ve barınma ihtiyacına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve hasar tespit çalışmalarının şubat ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklenmesi nedeniyle 1 Mart itibarıyla başlatılması için planlama yapılıyor.

Bu illerde yapılan tespitler sonucunda, uygun görülen okullarda, il, ilçe ve okul temelli verilecek kararlara göre eğitim öğretim faaliyetlerine başlanacak. Bu doğrultuda ilgili valiliklerce gerekli tedbirler alınacak.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Afet bölgesinde öğrenim gören öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak. Ayrıca depremin yaşandığı 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağı bildirildi. Bakanlık ayrıca deprem nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin istemeleri halinde, ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebileceğini açıkladı. Depremler nedeniyle YKS ve LGS sınavlarına ilişkin de kararlar alındı. Bu yıl yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrenciler 8'inci sınıfa ait sınava esas derslerin, ilk dönem sonuna kadar işlenen, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) katılacak öğrenciler ise 9, 10 ve 11'inci sınıflara ait sınava esas derslerin tamamı ile 12. sınıfa ait sınava esas derslerin ilk dönem sonuna kadar işlenen konu, kazanım ve açıklamalarından sorumlu olacak.