Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da da hissedilirken AFAD, son depremin şiddetini 7.6 olarak açıkladı. Peki, Deprem ne zaman bitecek? Depremler ne zaman bitecek? Yeniden deprem olacak mı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bu depremlerin ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, Deprem ne zaman bitecek? Depremler ne zaman bitecek? Yeniden deprem olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK?

AFAD, depremin ardından en büyüğü Gaziantep Nurdağı'nda 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 78 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Artçı sarsıntılar nedeniyle binalara girilmemesi istendi.

Gaziantep- Kahramanmaraş sınırında meydana gelen depremin ardından 6.6 büyüklüğünden 5.6, 5.2 şiddetlerinde artçı sarsıntılar meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; 3'ü 6'nın üzerinde olmak üzere toplam 78 artçı meydana geldi.

Bölgede çok sayıda artçı deprem yaşanırken; Vatandaşlar artçı depremlerin ne zaman biteceğine dair konuları araştırmaya koyuldu.

ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTER?

Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır.

Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgilere göre; Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur, 1 ay da olabilir 2 yıl da.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 912 OLDU

Afad Koordinasyon Merkezi'nde depremle ilgili son bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır.'' ifadelerini kullandı.