Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Deprem nasıl oluşur (VİDEO)? Merak edilmekte olan konular arasında yer aldı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin fay hatları ile birlikte nasıl oluştuğunu Celal Şengör canlı yayında kartonlarla anlattı. Peki, Deprem nasıl oluşur (VİDEO)? Kahramanmaraş'taki depremler nasıl oldu?

Deprem nasıl oluşur (VİDEO)? Sorusu, meydana gelen depremlerle birlikte vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, birçok ilde hissedildi ve korku, paniğe neden oldu. Jeolog Celal Şengör kahreden depremin nasıl olduğunu HaberTürk canlı yayınında anlattı. Peki, Deprem nasıl oluşur (VİDEO)? Kahramanmaraş'taki depremler nasıl oldu?

DEPREM NASIL OLUŞUR (VİDEO)

Renklendirdiği kartonlarla fay hatlarını ve yaşanan kırılmayı anlatan Şengör, "Arap levhası aşağıya doğru kaydı, deprem yarattı. O deprem 7.7 şiddetinde Kahramanmaraş'ta oldu. Daha sonra oluşan boşluğun kapanması içine Anadolu levhası kaydı. O da boşluğu kapatınca 7.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çöküntü oluşan boşluk da Kahramanmaraş ovası." ifadelerini kullandı.

"ENERJİNİN HANGİ ŞEKİLDE BOŞALACAĞINI BİLEMİYORUZ"

Şengör açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Burada üç tane levha var. Yeşil Anadolu levhası. Lacivertle gösterilen Adana levhası. Kırmızı Arap levhası. Arap levhası aşağı doğru kaydı ve deprem yarattı. Boşluğu kapatmak için Anadolu fayı yanal atılım yaptı. Ders kitaplık bir örnektir bu. Üçlü eklem etrafında deprem nasıl incelenir? Tam ders kitaplık bir örnek bu... Adana bu hareket yüzünden hem sıkışıyor hem Doğu batılı açılıyor. Dolayısıyla Adana, Akkuyu oraların hepsinde bir tehlike var. Ama bu yarın olacak diye bir şey yok. Hangi şekilde enerjinin boşalacağını bilemiyoruz.