Üye Girişi
Haberler

Deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! Az önce deprem nerede oldu?

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre 13 Aralık 2023 Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 13 Aralık İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 13 Aralık Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık Marmara Denizi'nde deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

DEPREM Mİ OLDU?

Bursa'nın Mudanya açıklarında Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! Az önce deprem nerede oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! Az önce deprem nerede oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Deprem Doğal Afetler Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran Kerim yırtan kim, adı ne? 14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Gemlik'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Gemlik'te kaç şiddetinde deprem oldu? Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Marmara'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! Az önce deprem nerede oldu? 14 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Borussia Dortmund - PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Borussia Dortmund - PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliği nedir, nasıl tedavi edilir? Celtic - Feyenoord maçı CANLI izle! Celtic - Feyenoord maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Hanuka Bayramı nedir, kimler kutlar? Kış saatine geçilecek mi? Kış saati uygulaması devam edecek mi, ne zaman sona erdi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title