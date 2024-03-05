DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de belirli dönemlerde korkutucu depremler yaşandı. Geçirdiğimiz büyük depremlerde verdiğimiz sayısız can ile deprem felaketi Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Her sarsıntıda yürekler hoplarken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi yakından takip ediliyor. Son haber ise Hatay'dan.Hatay'da deprem mi oldu? Hatay'daki depremin büyüklüğü kaç? İşte detaylar…

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bir sarsıntıyı daha bildirdi. AFAD'ın verilerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesi sallandı. Yaşanan depremin büyüklüğü 4.0 ve derinliği ise 6 kilometre olarak kaydedildi.

6 ŞUBAT ASRIN FELAKETİ

Hatay dahil 11 ili vuran 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.