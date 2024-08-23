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DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler!

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Deprem mi oldu? Bu sorunun yanıtı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Ağustos tarihinde yaşanan son depremler ve bu depremlerin merkez üssü hakkında bilgi almak isteyenler için güncel veriler paylaşıldı. Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler!

Afad ve Kandilli Rasathanesi 23 Ağustos Cuma gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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