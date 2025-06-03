Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Haziran deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD açıklama!

Deprem mi oldu? Bu soru, 3 Haziran sabah saatlerinde Ege Bölgesi'nde yaşayan binlerce kişinin gündemine aniden girdi. Özellikle Muğla başta olmak üzere çevre illerde hissedilen 3 Haziran depremi, birçok vatandaşın sosyal medya ve arama motorlarında bilgi aramasına yol açtı. 3 Haziran depremi ile ilgili resmi bilgiler AFAD tarafından paylaşıldı. Peki, Deprem mi oldu? 3 Haziran deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD açıklama!

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli başta olmak üzere diğer çevre illerde de hissedilen depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 yaşındaki Afranur Günlü hayatını kaybettiğini, 69 kişinin de yaralandığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA: 46 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre yerleşim bulunan binalarda yıkım olmadığını duyurdu, panikatak nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun Afranur Günlü olduğunu açıkladı.

Bakan Yarlikaya'nın açıklaması şöyle; "Muğla Marmaris'te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir.

Depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan Rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

VALİ AKBIYIK: PANİK NEDENİYLE 69 KİŞİ ETKİLENDİ

Sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık da kentte an itibarıyla yıkım bulunmadığını duyurdu.

Akbıyık "Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Muğla Valisi Akbıyık daha sonra yaptığı açıklamada ise depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panik atak geçiren 14 yaşındaki gencin ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Akbıyık şu açıklamayı yaptı: "Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız yerinde tedavi edilmiştir. Fethiye ilçemizde depremde panik atak geçirerek hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı."