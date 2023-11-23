Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar Deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli son depremleri araştırıyor.

Deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler!

Deprem mi oldu? Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar Deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli son depremleri araştırıyor. İşte son depremler...

DEPREM Mİ OLDU?

Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Bu depremin yaklaşık 3 dakika sonrasında 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

5,2'lik depremin ardından yaklaşık 4 dakika sonra saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güler, Yıkım ve can kaybı bilgili olmadığını belirtti.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise yaptığı açıklamada şu anda olumsuz durum ihbarı almadıklarını belirtti. Vali Yazıcı, "Ağır hasarlı binalardan herkes uzak dursun. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Vatandaşlarımız sakin olsun." dedi.