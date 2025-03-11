DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA: 11 Mart 2025 Salı bugün İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik aktiviteler, bölge halkında endişeye yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bölgede meydana gelen depremleri anlık olarak izleyerek kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, 11 Mart 2025 Salı günü deprem oldu mu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar...
11 Mart 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif ve orta şiddette meydana gelen depremler, vatandaşların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarını yakından takip etmesine neden oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, 11 Mart 2025 Salı günü deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.