DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Son deprem raporları!

Son dakika deprem bilgileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, halk arasında endişeye yol açarken, uzmanlar ise anlık olarak bilgi paylaşımına devam ediyor. Son raporlara göre, depremle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve çevre bölgelerdeki etkisi konusunda bilgiler açıklandı. Peki, deprem hangi bölgede meydana geldi, şiddeti ne kadardı ve artçı sarsıntılar bekleniyor mu? Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Son deprem raporları!

DEPREM Mİ OLDU?

Afad tarafından paylaşılan verilere göre; 8 Aralık bugün saat 07:07'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının derinliği 9.97 KM olarak belirlendi.

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