Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar

 Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de Esad dönemi sona erdi
Suriye'den kaçan Esad'ın garajındaki onlarca araca el konuldu

Muhaliflerin ülkeden kaçırdığı Esad'ın garajından neler çıktı neler

DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Son deprem raporları!

DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Son deprem raporları!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son deprem raporlarına göre, depremin merkez üssü ve büyüklüğü hakkında bilgi almak için haberimizi okuyun. Deprem nerede oldu ve ne kadar şiddetliydi? İşte en güncel deprem bilgileri!

Son dakika deprem bilgileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, halk arasında endişeye yol açarken, uzmanlar ise anlık olarak bilgi paylaşımına devam ediyor. Son raporlara göre, depremle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve çevre bölgelerdeki etkisi konusunda bilgiler açıklandı. Peki, deprem hangi bölgede meydana geldi, şiddeti ne kadardı ve artçı sarsıntılar bekleniyor mu? Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Son deprem raporları!

DEPREM Mİ OLDU?

Afad tarafından paylaşılan verilere göre; 8 Aralık bugün saat 07:07'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının derinliği 9.97 KM olarak belirlendi.

DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Son deprem raporları!

SON DEPREM HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Premier Lig'in yıldızının aracı bu hale geldi
img

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
img

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı? Esad Rejimi nedir? Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 8 ARALIK Roblox erişim engelinde son durum!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.