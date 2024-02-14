DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu, hissedildi mi?

Şanlıurfa'da deprem mi oldu? AFAD'ın duyurduğu depremin büyüklüğü ne kadar? Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın son bildirimi nabızları yükseltti. Suriye'nin sınır bölgesinde belirlenen deprem korkuya neden oldu. AFAD'ın bildirdiği depremin büyüklüğü ne kadar? Deprem tam olarak nerede gerçekleşti?

DEPREM Mİ OLDU?

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan sarsıntılar vatandaşları tedirgin ediyor. AFAD son olarak Şanlıurfa'dan bildirdi. Kandilli Rasathanesi'nin bilgilendirmesine göre, Türkiye - Suriye sınır bölgesinde deprem meydana geldi. Suriye'nin sınır bölgesinde yer alan bir konumda yaşanan sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Derinliği 19.5 kilometre olarak ölçülen sarsıntı paniğe neden oldu. Yaşanan depremle ilgili henüz başka bir detay açıklanmadı.