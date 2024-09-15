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DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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15 Eylül tarihinde yaşanan depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgiler, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğu konusunda en güncel bilgilere bu iki kurumdan ulaşılabiliyor.

15 Eylül'de ülkemizde yaşanan depremlerin verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Küçük çaplı depremlerin yanı sıra tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntıyı hissettiği an ilk sorduğu soru genellikle 'bugün deprem mi oldu?' oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son 500 depremi halka sunuyor. Peki, deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi!

DEPREM Mİ OLDU?

15 Eylül Pazar günü için şiddetli bir deprem meydana gelmedi.

DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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