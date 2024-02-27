SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Deprem nerede hissedildi?

Deprem mi oldu? Deprem nerede hissedildi? Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.

DEPREM NEREDE OLDU?

Çanakkale Biga'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD, sarsıntının saat 16.09'da yaşandığını bildirirken deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.