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SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Deprem nerede hissedildi?

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Son dakika haberlerine göre Türkiye'de birçok bölgede deprem hissedildi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü hakkında detaylar henüz belirginleşmedi. Yetkililer, vatandaşlarına deprem konusunda bilinçli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulundu.

Deprem mi oldu? Deprem nerede hissedildi? Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.

DEPREM NEREDE OLDU?

Çanakkale Biga'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD, sarsıntının saat 16.09'da yaşandığını bildirirken deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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