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Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu?

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Son dakika haberine göre, bilinmeyen bir bölgede deprem meydana geldi. Depremin gerçekleştiği zaman ve yer merak ediliyor. Yetkililer, konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşacaklarını belirtti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 17 Eylül tarihinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını endişelendirdi. Depremin saati ve tam olarak nerede gerçekleştiği, vatandaşlar tarafından merakla araştırılmakta. Depremin merkez üssü hakkında detaylı bilgiler ve sarsıntının etkilediği bölgelerle ilgili açıklamalar, yerel yetkililer ve sismoloji uzmanları tarafından yapılacak. Peki, Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu?

DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.22'de merkez üssü Akhisar olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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