Son dakika deprem haberleri hakkında bilgi arayan vatandaşlar, 'Deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Az önce yaşanan sarsıntının şiddeti ve merkez üssü hakkında detaylar bekleniyor. Peki, Deprem mi oldu? Az önce deprem oldu mu, kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar...

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Az önce deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hissedilen büyüklükte bir deprem mi oldu merak konusu oldu. Peki, Deprem mi oldu? Az önce deprem oldu mu, kaç şiddetinde oldu? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

DEPREM Mİ OLDU?

13 Eylül Çarşamba günü saat 17.29'da Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.