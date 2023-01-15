Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Soruları, ülke genelinde yaşamakta olan farklı vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve bu nedenle Son dakika depremler listesi araştırılıyor. Peki, Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Son dakika depremler listesi! 15 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu? Sorusu, genellikle meydana gelen sarsıntıların hissedilmesinin ardından vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılan sorulardan bir tanesidir. Konuya ilişkin olarak sıklıkla araştırılmakta olan bir diğer konu ise Son dakika depremler listesidir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Son dakika depremler listesi! 15 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

KANDİLLİ 15 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.