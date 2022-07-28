Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Bugün deprem mi oldu? 28 - 29 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

DEPREM NEREDE OLDU?

Son dakika deprem haberlerini ve depremin şiddeti kaç sorusunu yanı sıra nerede deprem oldu konusu ile ilgili AFAD ve Kandilli deprem listesinden veya haberler.com son depremler sayfasından ulaşabilirsiniz.