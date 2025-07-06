Deprem mi oldu? 6 Temmuz deprem kaç şiddetinde oldu? SON DEPREMLER!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.