Deprem mi oldu? 6 Temmuz deprem kaç şiddetinde oldu? SON DEPREMLER!
6 Temmuz 2025 Pazar günü deprem mi oldu? Bursa ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.