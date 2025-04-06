DEPREM Mİ OLDU? 6 Nisan deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son deprem listesi!

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan "Deprem mi oldu?" sorusu, özellikle Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelen sarsıntı ihbarlarının ardından gündemin en üst sıralarına yükseldi. Her sarsıntının ardından internette en çok aratılan başlıklardan biri haline gelen "Deprem mi oldu?" ifadesi, hem sismik verilerle ilgilenenler hem de yaşadığı bölgede sallantı hissedenler için hayati bir önem taşıyor.

DEPREM Mİ OLDU?

6 Nisan Pazar günü saat 01:48'te Rize'nin Fındıklı ilçesine 5.91 km uzaklıkta Karadeniz açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7.1 km olarak kaydedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem o ldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.