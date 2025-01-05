DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler!

Son Depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak takip edilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Deprem mi oldu sorusunun yanıtı için bu platformların verileri sıkça kontrol ediliyor. Son günlerde art arda yaşanan depremler, özellikle belirli bölgelerde hissedildi. Deprem mi oldu sorusu kadar, deprem anında alınacak önlemler de bir kez daha gündeme geldi. İşte, 5 Ocak depremleri hakkında merak edilenler ve detaylar!

DEPREM Mİ OLDU?

Erzincan'ın merkeze bağlı Kilimli köyünde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM NEREDE OLDU?

Erzincan'da depremi hisseden vatandaşlar bulundukları binalardan dışarı çıktı.