DEPREM Mİ OLDU? 3 Şubat deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler!

Türkiye genelinde yaşayan vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. 3 Şubat 2025'te deprem oldu mu, nerede meydana geldi? Gün içerisinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi büyük ilgi görüyor. Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik hareketlilik dikkat çekiyor. Peki, son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? İşte 3 Şubat 2025 güncel deprem listesi ve detaylar...

DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde son günlerde art arda depremler meydana gelmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 1 Şubat saat 00.00'dan 3 Şubat saat 00.00'a kadar, büyüklükleri 1,3 ile 4,8 arasında değişen 100'ün üzerinde sarsıntı kaydedilmiştir. Son olarak, 3 Şubat 2025 tarihinde saat 07.56'da Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiştir.

DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 3 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, özellikle kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedildi.

Son 48 saat içinde Ege Denizi'nde büyüklükleri 1,3 ile 4,8 arasında değişen 100'ün üzerinde sarsıntı kaydedildi. Bu durum, Ege Bölgesi'nde yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

3 Şubat 2025 Son Depremler:

07:56 – Ege Denizi – 3,6 büyüklüğünde

02:15 – Muğla Datça – 2,9 büyüklüğünde

23:45 (2 Şubat) – Akdeniz açıkları – 4,2 büyüklüğünde