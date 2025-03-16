DEPREM Mİ OLDU? 16 Mart deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler listesi!

Türkiye, 16 Mart 2025 tarihinde küçük ölçekli depremlerle sarsıldı. Özellikle Ege Denizi'nde ve Çorum'un Uğurludağ ilçesinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Son depremler listesi, bu tür sarsıntıları anlık olarak takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor.? Peki, deprem mi oldu? 16 Mart deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler listesi!

DEPREM Mİ OLDU?

16 Mart 2025 tarihinde kaydedilen depremlerden bazıları şu şekildedir:?

Ege Denizi: Saat 12:31'de, Midilli Adası açıklarında 1.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çorum (Uğurludağ): Saat 13:21'de, 2.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Ankara (Bala): Saat 12:18'de, 1.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Adana (Kozan): Saat 11:09'da, 1.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

BUGÜN DEPREM NEREDE OLDU?

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için küçük ölçekli depremler sıkça yaşanmaktadır. Son depremler hakkında bilgi sahibi olmak ve deprem mi oldu sorusuna yanıt bulmak isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların verilerini düzenli olarak takip etmelidir.