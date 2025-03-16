Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur

Bahçeli'den DEM Parti ziyareti öncesinde açıklama
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

DEPREM Mİ OLDU? 16 Mart deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler listesi!

DEPREM Mİ OLDU? 16 Mart deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 Mart tarihinde yaşanan deprem hakkında detaylar merak konusu oldu. Depremin ne zaman ve nerede olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 16 Mart 2025'te deprem mi oldu? Bugün deprem nerede oldu? İşte detaylar...

Türkiye, 16 Mart 2025 tarihinde küçük ölçekli depremlerle sarsıldı. Özellikle Ege Denizi'nde ve Çorum'un Uğurludağ ilçesinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Son depremler listesi, bu tür sarsıntıları anlık olarak takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor.? Peki, deprem mi oldu? 16 Mart deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler listesi!

DEPREM Mİ OLDU?

16 Mart 2025 tarihinde kaydedilen depremlerden bazıları şu şekildedir:?

Ege Denizi: Saat 12:31'de, Midilli Adası açıklarında 1.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çorum (Uğurludağ): Saat 13:21'de, 2.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Ankara (Bala): Saat 12:18'de, 1.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Adana (Kozan): Saat 11:09'da, 1.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

DEPREM Mİ OLDU? 16 Mart deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler listesi!

BUGÜN DEPREM NEREDE OLDU?

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için küçük ölçekli depremler sıkça yaşanmaktadır. Son depremler hakkında bilgi sahibi olmak ve deprem mi oldu sorusuna yanıt bulmak isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların verilerini düzenli olarak takip etmelidir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı
img

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
img

Gökçek'ten bomba iddia: İmamoğlu'nun belediye başkanlığı da düşecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu

Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler
472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı

472 yıl hapis cezasından yıllarca hamile kalarak kaçtı
Başlarına gelmeyen kalmadı! Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı

Süper Lig'de kabus gibi 45 dakika
Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?

Falezlerin ucuna oturup kendini kesti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.