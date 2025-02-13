Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

DEPREM Mİ OLDU? 13 Şubat bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

DEPREM Mİ OLDU? 13 Şubat bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 13 Şubat 2025 Perşembe günü gerçekleşen depremleri anlık olarak yayınlayarak kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, bugün deprem oldu mu? Bingöl'de deprem mi oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik hareketlilik dikkat çekiyor. 12 Şubat 2025'te Girit Adası ve çevresinde peş peşe sarsıntılar yaşanmış ve bu durum vatandaşları endişelendirmişti. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta şiddetli depremlerin devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 13 Şubat 2025 itibarıyla yaşanan son depremleri listeledi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

DEPREM Mİ OLDU? 13 Şubat bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!Kandilli Rasathanesi anlık depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

DEPREM Mİ OLDU? 13 Şubat bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!AFAD son dakika deprem

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
img

Dev holdingin veliahtına ölüm tehdidi! Görüntüleri ortaya çıktı
img

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı

Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı
TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

Artık sahadan çekilmek mucize olur
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme
Şili'de kambur balina, genci botla beraber yuttu sonra geri tükürdü

Kambur balina genci botla beraber yuttu
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.