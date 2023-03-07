Dün yapılan Kabine toplantısı sonrası açıklamada bulunan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hayata Dönüş Kredisi'nin detaylarını açıkladı. Bunun ardından kentsel dönüşüm destek kredi paketi hakkında vatandaşlar araştırmalara koyuldu.. Peki, Deprem kredisi nedir? Deprem kredisinden kimler yarılabilecek? Kentsel dönüşüm kredisinin özelikleri nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde deprem ve seçim var

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yapılan son kabine toplatısı sonrası detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşüm destek kredi paketi hakkında vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Peki, Deprem kredisi nedir? Deprem kredisinden kimler yarılabilecek? Kentsel dönüşüm kredisinin özelikleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

DEPREM KREDİSİ NEDİR?

6 Şubat'ta yaşanan depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlamak amacıyla oluşturulan bir destek paketidir.

DEPREM KREDİSİNDEN KİMLER YARALABİLECEK?

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yapılan son kabine toplatısı sonrası detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşüm destek kredi paketine başvuru şartları şu şekilde:

Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine,

Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine,

Konutları 6 Şubat depreminde yıkılan veyaöncelikli grup statüsünde ( Gazi, Şehit yakını, Engelli) vatandaşlar deprem krediden yaralanabilecek.

Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNİN ÖZELİKLERİ NELERDİR?

Kabin toplantısı sonrası detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşüm kredi destekpaketinin özelikleri şu şekilde:

1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün "Riskli Alan"da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün "Riskli Yapı" olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD'ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder.

Riskli yapı : Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.

2) Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.

3) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 600.000.-TL'dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 600.000.-TL 'yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 3.000.000.-TL olabilecektir.

4) ) Bankamızca kullandırılacak Kentsel Dönüşüm Konut Kredilerinde standart konutlar için yıllık %6, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için %6,5, A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip konut için %7 oranında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Faiz Desteği verilecektir. Kentsel Dönüşüm İşyeri kredilerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanacak Faiz Desteği ise standart bireysel iş yerleri için yıllık %4,5, B sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için %5, A sınıfı enerji verimliliği sertifikasına sahip işyeri için %5,5 oranında olacaktır.

5) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri kredilerinde 7 yıldır.

6) Kentsel dönüşüm kredisi kullanacak müşterilerimiz ödemelerini eşit taksitli veya bitmiş konut(edindirme) kredilerinde 12 ay, yapım kredilerinde ise 24 ay sadece faiz ödemeli olarak gerçekleştirebilir.