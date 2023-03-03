Deprem kredisi hangi bankalar veriyor? Ziraat Bankası Depremzede kredi başvurusu nasıl yapılır?

Deprem kredisi başvurusunun nasıl yapılacağı, hangi bankaların deprem kredisi vereceği merak ediliyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası depremzede vatandaşlara 6 ay ödemesiz 36 aya varan vade ile destek kredisi vereceklerini açıkladı. Peki, Deprem kredisi hangi bankalar veriyor? Depremzede kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından 11 il afet bölgesi ilan edilmişti. Depremde maddi zarara uğrayan depremzedeler için bazı bankalar tarafından deprem kredisi verileceği açıklandı. Peki, Deprem kredisi hangi bankalar veriyor? Depremzede kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

HANGİ BANKALAR DEPREM KREDİSİ VERİYOR?

Ziraat Bankası

TEB

Ingbank

Garanti Bankası

Vakıfbank

Halkbank

İş Bankası

ZİRAAT BANKASI DEPREM DESTEĞİ

Ziraat Bankası "Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamanın devamında şu şekilde,

''Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.

2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.

Tarım kredileri ile ilgili sağlayacağımız kolaylıkları da ayrıca duyuracağız.

Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ);

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

Ayrıca, Kobi ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.''

TEB DEPREM KREDİSİ AÇIKLAMASI

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay faizsiz erteledik.

Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz erteledik.

INGBANK DEPREM KREDİSİ AÇIKLAMASI

Depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet edip kredi sahibi olan veya buradaki şubelerimizde kredi hesapları bulunan bireysel (tüketici) müşterilerimiz ile gerçek kişi ticari işletme müşterilerimizin kredilerini, herhangi bir başvuruya gerek olmadan 31 Ağustos 2023 tarihine kadar 6 ay faizsiz erteliyoruz. Bu il ve ilçelerimizde ikamet eden veya buradaki şubelerimizde Destek Hesap'ı (KMH) bulunan müşterilerimizin, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar Destek Hesap kullanımlarına herhangi bir faiz yansıtmayacağız.

Depremden etkilenen Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde ikamet edip kredi sahibi olan veya buradaki şubelerimizde kredi hesapları bulunan bireysel (tüketici) ve gerçek kişi ticari işletme müşterilerimizin 6 Şubat – 6 Mart 2023 tarihleri arasındaki kredi taksitlerini herhangi bir başvuruya gerek olmadan 1 ay süreyle faizsiz erteliyoruz. Bu illerimizde ikamet eden veya buradaki şubelerimizde Destek Hesap'ı (KMH) bulunan müşterilerimizin 6 Mart 2023 tarihine kadar Destek Hesap kullanımlarına da herhangi bir faiz yansıtmayacağız.

GARANTİ BANKASI DEPREM KREDİSİ AÇIKLAMASI

Depremde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin;

Deprem bölgesindeki diğer tüm banka ATM'lerinden para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemlerden 31.08.2023 tarihine kadar ücret almıyoruz.

Deprem felaketinin yaşandığı bölgedeki müşterilerimizin genel bankacılık hizmetlerini 6 ay boyunca( 31.08.2023 tarihine kadar)ücretsiz gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

Garanti BBVA kredi kartları ile yapacağınız bağış ödemelerinizi ücretsiz ve faizsiz 6 taksite bölüyoruz.

VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ

Vakıfbank depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacak.

HALKBANK DEPREM KREDİSİ AÇIKLAMASI

Halkbank deprem kredisi açıklaması resmi olarak şu şekilde:

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.

Halkbank depremden zarar görmüş bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerine 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar banka kredi destek paketleri oluşturdu.

İŞ BANKASI DEPREM DESTEĞİ

İş Bankası duyurusuna göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kredi ve kredi kartı ödemelerini 6 ay ertelendi. Ayrıca İş Bankası, depremde vefat eden müşterilerinin bütün bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.