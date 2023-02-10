Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'e yükselirken, 74 bin 242 kişi yaraladı. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bu deprem faciasının ardından vatandaşlıda deprem kokusu başladı. Binlerce kişi arama motorlarına deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl yenilir? Sorularının yanıtını araştırlıyor.İşte konu hakkında merak edilenler...

Ülkemiz aktif fay hatları üzerinde yer almaktadır. Özellikle son 1 yılda yaşanan birkaç büyük deprem yıkıcı etkileri ile insanları inanılmaz derecede korkutmuştur. 1999 depremindeki büyük yıkım ve en son merkez üstü kahraman marş'ta olan ve 10 ilimizi etkileyen deprem faciasından sonra birçok vatandaşımız hayatını kaybetti .Binlerce vatandaşımız ise enkaz altında kaldı. Bu durumun doğal sonucu olarak binlerce inan deprem korkusunun ne olduğunu ve nasıl yenildiğini merak ediyor. Peki, Deprem korkusu nedir? Deprem korkusu nasıl yenilir? Detaylar haberimizde...

DEPREM KORKUSU NEDİR?

Deprem, sonuçlarını öngöremediğimiz bir doğal afet olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, kontrolümüz dışında gelişen olayların korku duygumuzu tetiklemesi oldukça doğaldır. Deprem korkusu ise bir diğer adıyla 'seismophobia', ölüm ve kaybetme fobisi ile ilişkilendirilebilir. Diğer pek çok fobide tehdit unsuru, kendi hayatımızla alakalı karşı karşıya kaldığımız durumlar iken; burada tehdit unsuru ailemizi ve yakın çevremizi kaybetme ihtimalimiz ile ilişkilidir.

Deprem, olumsuz bir kelime olduğundan dolayı pek çoğumuzun zihninde bir tehdit algısı oluşturabilmektedir. Bu nedenle deprem dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak; panik içinde olma hali, çaresiz hissetme, yoğun endişe içinde olma hali, ölüm korkusuyla yüz yüze kalmak gibi duygular gelmektedir.

DEPREM KORKUSU NASIL YENİLİR?

Deprem korkusu nasıl yenilir bilmiyor olabilirsiniz ancak deprem korkusu yenme çok da basit bir durum değildir. Deprem korkusundan kurtulmak kişi bunu istediği ve üstüne gittiği, depremin doğal bir olay olduğunu, önlem alırsa depremin ona zarar vermesinin düşük ihtimalli olduğunu anladığı zaman gerçekleşebilir. Deprem psikolojisi zor bir durumdur. Deprem psikolojisi nasıl atlatılır derseniz, kişinin deprem anından sonra yaşadığı şok ve travmatik etki, bireyin bununla yüzleşmesi ile korkunun doğal olduğunu sadece dozunu ayarlaması gerektiğini anladığı zaman büyük oranda geçecektir. Deprem psikososyal destek ile aşılabilecek bir korkudur. Kişinin çevresindeki sosyal destek kaynaklarının fazlalaştırılması iyi oluş düzeyine olumlu yönde etki yapacaktır.