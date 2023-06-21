Adana'da yapımı devam eden deprem konutlarında örnek daire tamamlandı. Örnek deprem konutu dairesinde kullanılan tüm malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğu öğrenildi. Kasım ayında ilk dairelerin teslim edilmesi hedefleniyor.

Deprem konutlarında örnek daire tamamlandı: Yağmur suları mutfak ve tuvalette kullanılabilecek

Deprem konutlarında tüm malzemeler yüzde 100 yerli malı

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu :

"Kasım ayında ilk daireleri teslim edeceğiz"

ADANA - Adana'da yapımı devam eden deprem konutlarında örnek daire tamamlandı. Örnek deprem konutu dairesinde kullanılan tüm malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğu öğrenildi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 5 blok tamamlanırken diğer bloklarında inşası hızla sürüyor.

Örnek daire tamamlandı

Buruk Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarında ilk örnek daire tamamlandı. 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı. Daire de kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli malı olduğu öğrenildi. Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"TOKİ bu yerli malı kullanımını yıllardır sürdürmekte"

Karslıoğlu, "Afet konutlarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Adana ilk örnek daireyi hazırladı ve onu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Burada kullanılan bütün malzemeler yüzde 100 yerli malı. TOKİ bu yerli malı kullanımını yıllardır sürdürmekte. Üreticisinden satıcısına kadar binlerce sektör ekmek yiyor. Burada kaliteli bir ürün ve sistemle örnek daireyi tamamladık" diye konuştu.

"Hedef Kasım ayı"

Öte yandan Mustafa Karslıoğlu, TOKİ'nin temiz enerji ve temiz sistemle yağmur sularını mutfakta, tuvalet ile banyoda kullanılabilecek hale getirildiğini belirterek, "Buda uzun süre burada oturan vatandaşlarımızın ekonomisine katkı sunacaktır. Bizim burada ki hedefimiz Kasım ayında ilk daireleri vatandaşlara teslim etmek. Bunun içinde 7 gün 24 saat esasıyla çift vardiyayla çalışıyoruz" dedi.