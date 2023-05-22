Deprem konutlarında örnek daire göz kamaştırdı

ADIYAMAN - Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman'da, kalıcı deprem konutlarında tamamlanan örnek daire göz kamaştırıyor.

6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Adıyaman'da kalıcı deprem konutları için çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ işbirliğinde Örenli bölgesinde 443 bin 600 metrekareli alana 3 bin 34 kalıcı konut yapılıyor. Depremden sonra yer tespiti, zemin etüdü, proje ihalesi yapılarak başlanılan konutlar hızla yükselmeye devam ediyor. Zemin artı 4 kat olarak planlanan konutlardan tamamlanan örnek daire gezilmeye başlanıldı.

Mutfak, çocuk odaları, salon, yatak odası, banyo, wc, çamaşır odasının yer aldığı örnek dairede titiz bir çalışmanın yapıldığı gözlerden kaçmadı. 3+1 Olarak planlanan ve tünel kalıp olarak yapılan konutların en kısa sürede tamamlanıp depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.