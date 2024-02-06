DEPREM KONUTLARI TESLİMİ VE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarını teslim ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta deprem konutları kura ve anahtar teslim töreninde açıklamalarda bulunuyor. Deprem konutları kura çekimi canlı izleme linki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarını teslim ediyor! Deprem konutları kura çekimi ne zaman ve deprem konutları teslimi canlı izle linki sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarını teslim ediyor! Detaylar haberimizdedir...

DEPREM KONUTLARI TELİMİ VE KURA ÇEKİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen saldırı nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Türkiye tüm terör örgütüyle mücadelesini sürdürecektir. Yaralılarımızdan da bir tanesinin de hakka yürümüş olmasından dolayı Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum."

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ İZLE!

"53 BİN VATANDAŞIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

11 ilimizde meydana gelen deprem insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Depremde yıkılan binaların yüzde 90'ının 1999 öncesi yapılmış olması felaketin boyutlarını artırmıştır. Hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde hep yaşatacağız. Şehitlerimize af ve mağfiret temenni ediyorum. Bu felakette yaralanan 107 bin insanımız başta olmak üzere depremden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"85 MİLYON YEK VÜCUT OLDU"

Biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, şehirlerin yeniden inşasında önemli mesafe kat etmiş, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık. 6 Şubat'ı depremdeki kayıpları yad etme dışında, milli dayanışmamızı her geçen gün güçlendirdiğimiz bir tarih olarak da hatırlayacağız. Facianın ilk anından itibaren erkeği ve kadını ile genci ve yaşlısıyla, sivili ve kamu görevlisiyle, 85 milyon yek vücut olarak depremzedelerimizin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize buradan şükranlarımı sunuyorum.

"3 MİLYON KİŞİNİN ACİL BARINMA İHTİYACINI ÇÖZDÜK"

Deprem bölgesinde 160 bin personelle tüm işlerin devam etmesini sağladık. Enkaz altından kurtardığımız her can milletçe umudumuzu tazeledi. Sevk ettiğimiz 1 milyon çadırla yaklaşık 3 milyon kişinin acil barınma ihtiyacını çözdük. 215 bin konteynerle depremzede vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda barınma imkanı sunduk. 3,5 milyon vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Türk Havayollarımızın öncülüğünde 712 bin kargo seferi ile 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. 350 bin haneye kira desteği ödemesi yaptık. 120 bin öğrencinin bölgeye gidiş dönüşünü sağladık. 712 bin kargo seferiyle 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık."