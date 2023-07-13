Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Deprem Konferansı'na gönderdiği video mesajda önemli açıklamalar yaptı. Kahramanmaraş depremlerinin yaralarının sarıldığını belirten Erdoğan deprem konutları hakkında bilgi verdi. Peki, Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutları inşaatı başladı mı? Deprem konutları son durum ne?

Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutları inşaatı başladı mı? Deprem konutları son durum ne? merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Deprem Konferansı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, katılımcılara selamlarını ileterek, depremde Türkiye ile dayanışma sergileyenlere teşekkür etti. Konut teslim tarihine ilişkin de konuşan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutları inşaatı başladı mı? Deprem konutları son durum ne? soruları gündeme geldi.

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Deprem Konferansı'na gönderdiği video mesajda önemli açıklamalar yaptı. Kahramanmaraş depremlerinin yaralarının sarıldığını belirten Erdoğan, "Ekim, kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz. İlk 1 yılda 319 bin konutun inşasını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

"TÜM İMKANLARI HAREKETE GEÇİRDİK"

Türkiye'nin 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldığını hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Asrın felaketi olarak nitelenen bu depremlerde 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. Depremin vurduğu 11 ilimizde 872 bin bağımsız bölümün olduğu 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. İş yerleri, tarım alanları, ticarethaneler, fabrikalar zarar gördü. 14 milyon insanımız depremin olumsuz etkilerini bizzat yaşadı. İlk günden itibaren devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Milletimiz de deprem bölgesindeki kardeşleri için adeta seferber oldu.

"HAYATIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Belediyelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın olağanüstü çabalarını her zaman yanımızda hissettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz yardım ve inşaat sürecinin en önemli aktörleri arasında yerini aldı. Dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine koşan dost ve kardeş ülkelerin yardımlarını asla unutamayız. Bu zor günümüzde yanımızda olanları şükranla hatırlayacağız. Devlet-millet ele ele, gönül gönüle vererek depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz.

"TOPLAM 650 BİN KONUT İNŞA ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Enkazın tamamını kaldırdık, deprem riski olmayan alanlarda kalıcı konutların inşasına süratle başladık. Ekim, kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz. İlk 1 yılda 319 bin konutun inşasını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, dayanıklı hale getirmekte kararlıyız. Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti toplam 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu ağır yükün altından siz dostlarımızın da desteği ile inşallah hep birlikte kalkacağız. TOBB ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen bu konferansı memnuniyetle karşılıyorum. Konferansa video mesajı göndererek destek sağlayan kıymetli dostum Olaf Scholz'e teşekkür ediyorum. Türkiye ve Almanya'ya ilaveten Avrupa'nın birçok ülkesinden konferansa iştirak eden firmaların varlığı bizleri ayrıca sevindirmiştir."