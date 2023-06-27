Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutları fiyatları 2023 ne kadar, başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına Ekim-Kasım ayları itibarıyla peyder pey başlanacağını duyurdu. Toplam 650 bin deprem konutunun tamamlanacağı belirtilirken, fiyatları ve başvuru şartları da merak ediliyor. Peki, Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutları fiyatları 2023 ne kadar? Deprem konutları şartları nasıl olacak? Deprem konutları başvuru, son dakika, son durum! Deprem konutları kimlere verilecek? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Önemli mesajlar veren Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülkemizin sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuk. Bundan sonra tüm enerjimizi ve vaktimizi Türkiye'yi büyütmeye, milletimizin taleplerini karşılamaya hasredeceğiz." dedi. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına yönelikte tarih verildi. Peki, Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutları fiyatları 2023 ne kadar? Deprem konutları şartları nasıl olacak? Deprem konutları başvuru, son dakika, son durum! Deprem konutları kimlere verilecek? Deprem konutları için şartlar belli oldu mu? İşte detaylar...



DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Tebriklerini ileten Erdoğan, depremde hayatını kaybedenleri de andı. Deprem bölgesindeki çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Erdoğan, "Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah Ekim-Kasım ayları itibarıyla peyder pey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk 1 sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız." dedi.

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DEPREM KONUTLARI FİYATLARI 2023 NE KADAR? DEPREM KONUTLARI BAŞVURU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Mübarek Kurban Bayramı'nızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramlar millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Kurban Bayramı özellikle kurban ibadeti ile paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır.

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DEPREM KONUTLARI ŞARTLARI NASIL OLACAK?

6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı'nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha asrın felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın canımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Depremin yaralarını sarmak, depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımızı fasılasız sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız seçim döneminde de bu hassasiyetimizi koruduk. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik. İnşa ve ihya faaliyetlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah Ekim-Kasım ayları itibarıyla peyder pey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk 1 sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız.

DEPREM KONUTLARI KİMLERE VERİLECEK?

Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel olan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere HAK SAHİBİ OLMAK şartıyla konut yaptırılır veya kredi verilir.....