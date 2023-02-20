Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından depremzedeler için yapılacak 30 bin yeni konut yapımlarının ne zaman başlayacağı ve hangi tarihte hak sahiplerine teslim edileceği vatandaşlar tarafımdan merak ediliyor. Peki, Deprem konutları nasıl olacak? Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutları nerelere yapılacak? İşte merak edilenler...

Kamuoyunda "Aslın felaketi "olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlerce vatandaşımız ise enkaz altında kaldı.Depre bölgesinde arama kurtalma faaliyetleri tamlalarken bölgede enkaz toplama işlemleri başladı. Enkaz toparlama işlemlerinin başlamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından depremzedeler için yapılacak 30 bin yeni konut yapımlarının ne zaman başlayacağı ve hangi tarihte hak sahiplerine teslim edileceği vatandaşlar tarafımdan merak ediliyor. Peki, Deprem konutları nasıl olacak? Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutları nerelere yapılacak? Deprem konutları kimlere verilir? Detaylar haberimizde...

DEPREM KONUTLARI NASIL OLACAK?

Oturulamaz her evi yeniden yapıp sahiplerine teslim edeceğiz. TOKİ bu depremden alnının akıyla çıkmış bir kurumumuzdur. Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 öncesi inşa edilen olması, bina standarttı konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle işi sıkı tutmamızı hatırlatıyor. Kaybedecek tek bir dakika olmadığı bilinciyle hasar tespiti biten yerde inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başı 30 bin konut inşasına başlayabiliyoruz. Birkaç ay içerisinde fay hattı uzağında tüm hatların inşasına geçilmiş olacaktır.

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Kaybedecek tek bir dakika olmadığı bilinciyle hasar tespiti biten yerde inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başı 30 bin konut inşasına başlayabiliyoruz. Birkaç ay içerisinde fay hattı uzağında tüm hatların inşasına geçilmiş olacaktır.

DEPREM KONUTLARI NERLERE YAPILACAK?

Deprem konutlar Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'ya yapılacak. Afet Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre hak sahibi olmak şartıyla, yıkılan, yanan ve ağır hasara uğrayan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere konut yaptırılır ve kredi veriliyor.

DEPREM EVLERİ KİMLERE VERİLİR?

Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan ve benzeri dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

DEPREM KONUTLARI SATILIR MI?

Yapılan konutların, 7269 sayılı Kanun'un 3177 sayılı Kanunla değişik 31. maddesi ile bu maddeye göre çıkarılan "Afet Sebebiyle Edinilen Bina, Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik" hükümlerine göre devir veya satışları yapılabilmektedir.