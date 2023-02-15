Deprem kira desteği ne kadar? 100 bin TL nakit ödemeleri ne zaman verilecek?

Kabine toplatısı sonrası önemli açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir merak edilen 100 bin TL nakdi destek ödemelerinin ne zaman ödenecek? Sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen hanelere 100 bin TL Nakit desteğinde bulunacaklarının duyurusunu yaptı. Peki, 100 bin TL nakdi destek ödemeleri ne zaman hak sahiplerine verilecek? Deprem kira desteği ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yüz bin TL nakit destek ödemeleri ne zaman başlayacak? Sorusu dün AFAD Genel Müdürcüğünde yapılan Kabine toplantısısonrasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama ile nakdi desteklerin ödeneceği tarih belli oldu. Deprem nedeniylehayatını kaybeden vatandaşların olduğunu büyüküzüntü ile karşıladıklarını belittenCumhurbaşkanı Erdoğan depremdenetkilenen hanelere 100bin TL Nakit desteğinde bulunacaklarının duyurusunu yaptı. Peki, 100 bin TL nakdi destek ödemeleri ne zaman hak sahiplerine verilecek? Deprem kira desteği ne kadar? Detaylar haberimizde...

100 BİN TL NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYACAK?

Kabine toplatısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen hanelere 100 bin TL nakdi destekte bulunacaklarının duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasışu şekilde: "İlk etapta oturulamaz hane başına 15 bin TL, taşınma ve 2-5 bin arası kira yardımı, hane başına 10 bin TL yardım yapacağımızı açıklamıştım. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.50 milyar civarında bunları dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Deprem çalışmalarında kullanılacaktır. "ifadelerini konuşmasında yer verdi. Buna göre depremden etkilenen hanelere hane başı100 Bin TL nakdi yardım verilecek.100 bin TL nakdi destek ödemelerinin kısa süre içerisindebaşlaması bekleniliyor. Konuya ilşkin bir açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.

DEPREM KİRA VE TAŞINMA DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmuştur. 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız."

"Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacaklarını beriti. Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız. İfadelerine konuşmasında yer verdi.