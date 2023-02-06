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Deprem kahini kim? Deprem Kahini Frank Hoogerbeets kimdir?

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Deprem kahini kim? Deprem Kahini Frank Hoogerbeets kimdir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Peki, Deprem kahini kim? Deprem Kahini Frank Hoogerbeets kimdir?

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Deprem kahini kim? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Peki, Deprem kahini kim? Deprem Kahini Frank Hoogerbeets kimdir? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşım, Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Kahramanmaraş depremi sonrası, 'Deprem Kahini' olarak bilinen Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı deprem paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hoogerbeets, yaptığı paylaşımda "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullandı. Hoogerbeets'in paylaşımı 3 gün içerisinde 5 milyona yakın görüntüleme aldı.

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım;

Deprem kahini kim? Deprem Kahini Frank Hoogerbeets kimdir?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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