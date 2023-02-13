Kahramanmaraş'taki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Uzmanlar olası İstanbul depremi için uyarılarda bulunurken bir taraftan vatandaşlar sismik izolatörler hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Deprem izolatör sonradan takılır mı? İnşaatı bitmiş binaya izolatör yapılır mı 2023? Sismik izolatör sonradan takılabilir mi? İşte detaylar...

İzolatör sonradan binaya takılır mı? Kolon kesilip izolatör takılabilir mi? Sonradan bir binanın kolonlarına izolatör eklenir mi? soruları gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Kahramanmaraş'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da artçı depremler olmaya devam ediyor. Vatandaşlar depreme dayanıklı bina için araştırmalar yapıyor. Peki, Deprem izolatör sonradan takılır mı? İnşaatı bitmiş binaya izolatör yapılır mı 2023? Sismik izolatör sonradan takılabilir mi? İşte ayrıntılar...

SİSMİK İZOLATÖR NEDİR?

Sismik izolatör, enerjiyi emecek ve bina üzerinde sönümleme tesiri oluşturacak formda icat edilmiştir. Bu sistem yapıya esneklik ve hareketin bir kısmını azaltır. Sismik izolatör 1900'lerde kullanılmaya başlandı fakat 1970'lerde sıkı kullanıma geçti.

Sismik İzolatör Kullanmanın Avantajları ve Özellikleri

- İzolasyon sağlanması ve depreme karşı güçlü bir bina elde etmenin bir yöntemidir.

- Bina içinde ki eşyaların zarar görmesini engeller.

- Yapıya stabilizasyon sağlar.

- Sismik enerjiyi dağıtmanın yoludur.

- Deprem anında yapıdaki malzemelerin deformasyonunu engeller.

SİSMİK İZOLATÖR MALİYETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sismik izolatör sisteminin fiyatları değişkenlik göstermektedir. Yurt dışındaki fiyatlar ortalama 6 bin dolar civarlarındadır. Yurt dışında izolatörün tanesi ortalama 6 bin dolar seviyelerindedir. Ek olarak bir bina için en az 40 adet sismik izolatör gerekebilir. Bu da fiyat olarak bir bina için 240 bin dolar yani güncel kurla 4.5 milyon TL'ye denk gelmektedir.

DEPREM İZOLATÖR SONRADAN TAKILIR MI?

Deprem izolatörü yaşadığınız binaya sonradan takılabilir. İlk olarak kolonlar hidrolik krikolar yardımıyla askıya alınmalıdır. Ardından sismik izolatör yapılabilir. Yani birçok kaynağa göre deprem dayanıklılığı için sismik izolatör daha sonradan binalara eklenebiliyor. Mantık olarak şöyle kısaca anlatalım. Diyelim ki bir binada 10 kolon olsun. Bu durumda sırasıyla zemine yakın olacak şekilde (zeminle ilk kat arasına) 1 kolonun ortasından bir miktar kesilip ortasına sismik izolatör eklenir. Ardından sırasıyla diğer kolonlara geçilir ve en sonunda tüm kolonlara izolatör eklenmiş olur. Örneğin Japonya'da birçok binada deprem izolatörü mevcuttur, bu yüzden de Japonya'daki depremlerde binalar fazla hasar görmez.