Deprem sırasında ışık patlaması en son Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem faciasında görülmüştü aynı olay dün Hatay depremi görüntülerinde de ortaya çıktı. Deprem ışımaları sosyal medyanın da gündem olurken binlerce kullanıcı bu olayın neden meydana geldiğin sorguluyor. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığından açıklama geldi. Peki Deprem ışıkları nedir? Deprem sonrası ışık patlaması neden olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

"AFAD dün deremden sonra neden tsunami uyarısı verdi?" sorusuna Orhan Tatar yanıtladı: Bu son derece rutin bir uyarı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kısa süreli ışıkların ortaya çıktığı görülmüştür. Işıkların, yapay depremler oluşturan bir sistemin işareti olduğu iddia edilmişti Konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından geldi. Peki Deprem ışıkları nedir? Deprem sonrası ışık patlaması neden olur? Deprem sırasında yerden neden ses gelir? Detaylar haberimizde...

DEPREM IŞIKLARI NEDİR?

Depremde gözlemlenen parlak ışımalar, kayaçlardaki mineraller ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır ve yalnızca belirli koşullarda oluşmaktadırlar. Deprem sırasında görülen ışıklar, yerden 200 metre yüksekliğe kadar çıkabilmekte ve bazı durumlarda yıldırımlar şeklinde belirmektedir.

DEPREM SONRASI IŞIK PATLAMASI NEDEN OLUR?

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığından depremde meydan gelen ışıkpatlamasıyla ilgili açıklama geldi. İletşim Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Depremi oluşturan enerji birikimi, kayaçları oluşturan bazı minerallerin elektriksel özelliklerinde değişime neden olmaktadır. Fayda hareketin başlamasıyla biriken enerji serbest kalmakta, bir yandan sarsıntı meydana gelirken diğer yandan elektriksel değişim parlak ışımalara yol açmaktadır. Depremde gözlemlenen parlak ışımalar kayaçlardaki minerallerle ilgili ortaya çıkmaktadır ve yalnızca belirli koşullarda oluşmaktadırlar. Deprem sırasında görülen ışıklar, yerden 200 metre yüksekliğe kadar çıkabilmekte ve bazı durumlarda yıldırımlar şeklinde belirmektedir. Mavimsi alevlere ve ışık kürelerine benzeyen deprem ışıkları, kısa sürede kaybolmaktadır. Bu ışımalar deprem sonrasında değil, deprem sırasında görülmektedir. "ifadelerine yer verildi.

DEPREM OLURKEN NEDEN SES GELİR?

Şiddetli bir sarsıntı anında yerin altında hareket eden kayalar kırılır veya fay hattı boyunca kayar. Bu sırada meydana gelen sismik dalgalar, birbiriyle temas eden kayaların içinden geçer ve bu da uğultuya sebep olur. Kısacası, deprem sırasında duyulan sesler aslında levhaların hareket sesleridir.