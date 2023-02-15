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Deprem için toplanan para ne kadar? (GÜNCEL) Ortak yayında deprem bağışı ne kadar toplandı? Toplam bağış ne kadar oldu?

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Deprem için toplanan para ne kadar? (GÜNCEL) Ortak yayında deprem bağışı ne kadar toplandı? Toplam bağış ne kadar oldu?

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" demek için ortak yayın yapıyor. Birçok şirket ve kişi tarafından yapılan yapılan yardım miktarı ne kadar merak ediliyor. Deprem için toplanan para ne kadar? Ortak yayında deprem bağışı ne kadar toplandı? Toplam bağış ne kadar oldu? Güncel deprem bağışı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

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Toplam deprem bağışı ne kadar, kaç TL? Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" demek için ortak yayın yapıyor. Birçok şirket ve kişi tarafından yapılan yapılan yardım miktarı ne kadar merak ediliyor. Deprem için toplanan para ne kadar? Ortak yayında deprem bağışı ne kadar toplandı? Toplam bağış ne kadar oldu? Güncel deprem bağışı ne kadar, kaç TL? Detaylar...

TOPLAM DEPREM BAĞIŞI NE KADAR?

Toplam deprem bağışı 101 milyar 100 milyon 662 bin TL oldu. 101 milyar 100 milyon 662 bin bin TL toplam deprem bağışı toplanmıştır.

Deprem için toplanan para ne kadar? (GÜNCEL) Ortak yayında deprem bağışı ne kadar toplandı? Toplam bağış ne kadar oldu?

ORTAK YAYIN HANGİ KANALLARDA VAR?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geliyor.

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

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