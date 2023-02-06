Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem ; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu. Ayrıca deprem çevre ülkelerden de hissedildi. Peki, Deprem hangi ülkelerde oldu? 6 Şubat 2023 depremi hangi ülkelerde hissedildi?

Deprem hangi ülkelerde oldu? Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem ; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu. Ayrıca deprem çevre ülkelerden de hissedildi. Peki, Deprem hangi ülkelerde oldu? 6 Şubat 2023 depremi hangi ülkelerde hissedildi? İşte detaylar...

DEPREM HANGİ ÜLKELERDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedildi. Deprem, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi. Depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 100 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

HALEP'TE 42 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep'te ilk belirlemelere göre 42 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı. İl genelinde en az 20 binanın çöktüğü ya da ağır hasar aldığı tespit edildi. Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE 58 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sahadaki sivil savunma, yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, ilk belirlemelere göre Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 58 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

DEPREM ÇEVRE ÜLKELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken, halk arasında büyük endişe yarattı. Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere, ülkenin tümünde hissedilen deprem nedeniyle evlerinden çıkan çok sayıda kişi geceyi arabalarında geçirdi. Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı. Deprem, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de hissedildi.