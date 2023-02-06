Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Deprem hangi şehirlerde oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde, hangi illerde deprem oldu? 6 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

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Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı binalar yıkıldı. Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu. Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor. Peki, Deprem hangi şehirlerde oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde, hangi illerde deprem oldu? 6 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi! İşte detaylar haberimizde...

DEPREM HANGİ ŞEHİRLERDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.

AFAD, 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.

OSMANİYE

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valisi: En az 100 bina yıkıldı, 28 vatandaşımız hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı"

MALATYA

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: "Şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 77 vatandaşımız da yaralı. Kentte 19 bina yıkıldı"

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül: "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu."

HATAY

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.