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Deprem Haftası ne zaman? Deprem Haftası ne zaman hangi tarihler arası?

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Deprem Haftası ne zaman? Deprem Haftası ne zaman hangi tarihler arası?

Toplumumuzda deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı daima hazırlıklı olunması amacıyla, ülkemizde her belirli günler arasındaki hafta, "Deprem Haftası" olarak kutlanmaktadır. Peki, Deprem Haftası ne zaman? Deprem Haftası ne zaman hangi tarihler arası?

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Ülkemiz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Bu nedenle; depreme karşı alınacak önlemler, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilmesi, farkındalık ve güvenli yaşam kültürünün oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Peki, Deprem Haftası ne zaman? Deprem Haftası ne zaman hangi tarihler arası?

DEPREM HAFTASI NE ZAMAN?

Toplumumuzda deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı daima hazırlıklı olunması amacıyla, ülkemizde her yıl 1–7 Mart tarihleri arasındaki hafta, "Deprem Haftası" olarak kutlanmaktadır.

Ülkemiz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Bu nedenle; depreme karşı alınacak önlemler, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilmesi, farkındalık ve güvenli yaşam kültürünün oluşturulması büyük önem arz etmektedir.

Yapılan eğitimler ve etkinliklerle halkımızın bilinçlenmesi, depreme karşı daha dayanıklı yapılar yapılması, deprem olduğunda da toplumun bilinçli bir şekilde ve dayanışma içinde hareket etmesinin tekrar hatırlatılması, toprakları deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak bizim için son derece önemlidir.

Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de, afetlere hazırlıklı olma konusunda gerekli planlama, hazırlık ve bilinçlendirme çalışmaları ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilerle iş birliği halinde titizlikle yürütülmektedir.

Şunu unutmayalım ki; doğal afetlerin önüne geçmemiz mümkün değil ancak afetlere hazırlık yaparak ve gerekli önlemleri alarak verecekleri zararları asgari seviyeye çekebiliriz. Ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını ve depremlerin değil binaların ölümlere sebebiyet verdiğini unutmayalım ve koruyucu tedbirlerimizi bir an önce alalım.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem Haftası Gündem Yaşam Haberler

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