Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem haberleri ne zaman bitecek? TV'ler ne zaman normal yayına dönecek?

Gündem Haberleri

Deprem haberleri ne zaman bitecek? TV'ler ne zaman normal yayına dönecek?

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Üzücü gelişme sonrası tüm TV'ler haber yayınına geçerken Deprem haberleri ne zaman bitecek merak edildi. Peki, TV'ler ne zaman normal yayına dönecek?

Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Osmaniye, Osmaniye, Kilis, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Tüm kanallar ortak yayına geçti. Peki, Deprem haberleri ne zaman bitecek? TV'ler ne zaman normal yayına dönecek?

DEPREM HABERLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Deprem'in ilk gününden bu yana kanallar ortak haber yayınına geçti. Bilgilendirici yayınlarla gelişmeleri aktaran kanallarda dizi, maç ve normal TV programları yayınlanmadı. Yayınların ne zaman değişeceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title