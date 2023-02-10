06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Üzücü gelişme sonrası tüm TV'ler haber yayınına geçerken Deprem haberleri ne zaman bitecek merak edildi. Peki, TV'ler ne zaman normal yayına dönecek?

Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Osmaniye, Osmaniye, Kilis, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Tüm kanallar ortak yayına geçti. Peki, Deprem haberleri ne zaman bitecek? TV'ler ne zaman normal yayına dönecek?

DEPREM HABERLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Deprem'in ilk gününden bu yana kanallar ortak haber yayınına geçti. Bilgilendirici yayınlarla gelişmeleri aktaran kanallarda dizi, maç ve normal TV programları yayınlanmadı. Yayınların ne zaman değişeceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.