Deprem enkazında en fazla kaç gün hayatta kalınabilir sorusu, ülkemizde yaşanan son depremler sonrası merak edildi. Peki, Deprem enkazında en fazla kaç gün hayatta kalınabilir?

Deprem afeti sonrası yürütülen arama kurtarma faaliyetleri hakkında araştırmalar yapılıyor. Deprem enkazında mahsur kalan kişilerin en fazla kaç gün hayatta kalabileceği ise merak konusu oldu. Peki, deprem enkazında en fazla kaç gün hayatta kalınabilir?

DEPREM ENKAZINDA EN FAZLA KAÇ GÜN KALINABİLİR?



