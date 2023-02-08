Deprem enkazında en fazla kaç gün hayatta kalınabilir?
Gündem Haberleri
Deprem enkazında en fazla kaç gün hayatta kalınabilir sorusu, ülkemizde yaşanan son depremler sonrası merak edildi. Peki, Deprem enkazında en fazla kaç gün hayatta kalınabilir?
Deprem afeti sonrası yürütülen arama kurtarma faaliyetleri hakkında araştırmalar yapılıyor. Deprem enkazında mahsur kalan kişilerin en fazla kaç gün hayatta kalabileceği ise merak konusu oldu. Peki, deprem enkazında en fazla kaç gün hayatta kalınabilir?
DEPREM ENKAZINDA EN FAZLA KAÇ GÜN KALINABİLİR?
- 2013 yılının Mayıs ayında bir kadın Bangladeş'de bir çöken fabrikanın yıkıntıları arasından, felaketten 17 gün sonra canlı olarak çıkarılmıştı.
- Haiti'de 2010 yılının Ocak ayında yaşanan depremden 12 gün sonra ise bir adam, defalarda yağmalanan bir dükkanın yıkıntıları altından canlı olarak çıkarılmıştı.
- 2005'tePakistan yönetimindeki Keşmir'de 40 yaşında bir kadın depremin üzerinden iki ayı aşkın zaman geçmişken, evinin mutfağının yıkıntıları arasından kurtarıldı.