Kahramanmaraş'da yaşanan deprem sonrası enkazdan çıkarılanlara anında serum takılması halk tarafından en merak edilen durum oldu. Peki, Deprem enkazdan çıkana neden serum verilir?

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Göçük altında kalanlardan kurtarılan canlar tüm ülkenin yüreğine su serpmeye devam ediyor. Ancak enkaz altından kurtarılan kişilere deprem sonrası ilk müdahaleler de ekrana yansırken vatandaşlar gördükleri olaylar hakkında araştırmalar yaptı ve Deprem enkazdan çıkana neden serum verilir sorusunun yanıtı merak edildi.

DEPREM ENKAZINDAN ÇIKANLARA NEDEN SERUM VERİLİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı, Türk Böbrek Vakfı (TBV) Danışma Meclisi ve Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Türkmen, ezilen bölgede damar dışına çıkan sıvının yerine ulaşması için serumun önemine değindi. Eğer enkazdan kurtarılanlara serum vermek mümkün değilse yine ilk olarak hastaya ağız yoluyla su verilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Türkmen, "Sıvı verilirken özellikle meyve suyu gibi potasyum miktarı yüksek olan içeceklerden kaçınılmalı" uyarısında bulundu.