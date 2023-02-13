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Deprem dışındaki okullar ne zaman açılıyor? İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak?

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Deprem dışındaki okullar ne zaman açılıyor ve ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların ne zaman açılacağı hakkında açıklamada bulundu. Deprem dışındaki okullar ne zaman açılıyor ve ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Peki, Deprem dışındaki okullar ne zaman açılıyor? İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak?

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Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Deprem dışındaki okullar ne zaman açılıyor ve ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacağı merak ediliyor. Deprem dışındaki okullar ne zaman açılıyor ve ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Deprem dışındaki okullar ne zaman açılıyor? İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

DEPREM DIŞINDAKİ OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı. Özer, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 1 Mart tarihi itibariyle de 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." dedi.

Deprem dışındaki okullar ne zaman açılıyor? İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak?

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