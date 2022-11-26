Geçtiğimiz günlerde birçok farklı şehirde deprem meydana gelmesi ise birlikte vatandaşlar panik ile Deprem devam edecek mi? Sorusunu araştırıyor. Afad'a göre Artçı deprem olacak mı? Depremler devam edecek mi? Konuya ilişkin Artçı deprem olacak mı? Sorusu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Deprem devam edecek mi? Artçı deprem olacak mı? Depremler devam edecek mi?

Düzce ve İzmir depremleri başta olmak üzere hissedilen depremler ile birlikte birçok vatandaş depremler devam edecek mi? Sorusunu araştırmaya başladı. Bu haberimizde merak edilen Artçı depremler olacak mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, birçok ilde Deprem devam edecek mi?Artçı deprem olacak mı? Depremler devam edecek mi?

DEPREM DEVAM EDECEK Mİ?

Artçı depremlerin devam etme riski bulunduğu söylenebilir. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen son depremler listesinde depremlerin devam ettiğini görmek mümkün. Bu nedenle depremler devam edebilir fakat bu durum sadece tahminden ibarettir.