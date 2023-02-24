Kamuoyunda "Deprem Dede" olarak bilinen kişi merak ediliyor. Peki, Deprem Dede kimdir? Deprem Dede diye bilinen kişi kim? İşte Deprem Dede kim yanıtı haberimizde...

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Deprem Dede kim? Kamuoyunda "Deprem Dede" olarak bilinen kişi merak ediliyor. Peki, Deprem Dede kimdir? Deprem Dede diye bilinen kişi kim? İşte Deprem Dede kim yanıtı haberimizde. Detaylar...

DEPREM DEDE KİMDİR?

Deprem Dede olarak bilinen Ahmet Mete Işıkara 22 Ekim 1941 doğumlu; 21 Ocak 2013'te vefat eden Türk bilim insanı, jeofizik mühendisi ve eğitimcidir.

Işıkara, 1941 yılında Mersin'de doğmuştur. 1959 yılında Mersin Lisesi'nden, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin jeofizik bölümünden mezun olmuştur. Aynı sene, mezun olduğu bölüme asistan olmuştur. Daha sonra, birçok grup ve komitede görev aldıktan sonra, 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başlamış ve müdür yardımcısı; 1991 yılında da müdür olmuştur. 1999 Gölcük depremi sonrasında toplumu bilinçlendirme konusunda çalışmalar yapmış ve Deprem Dede ismiyle tanınmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü Medical Park Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğinden ölmüştür.