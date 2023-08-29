Deprem çantasında neler olmalı? (AFAD) Deprem çantasında olması gerekenler

Deprem çantasında neler olmalı AFAD deprem çantası nasıl hazırlanır sorusu, deprem gerçeği ile yaşayan bir ülke olan Türkiye'de büyük önem taşıyor. Depremin ardından geçen ilk 72 saatte, yardım ekiplerinin gelmesi beklenirken, acil ihtiyaçlarınızı ve önemli evraklarınızı saklayabileceğiniz bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlamanız hayati önem taşır. Peki, Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır AFAD tarafından bilgiler ile işte, Deprem çantasında olması gerekenler...

Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantasında neler olmalı AFAD deprem çantası nasıl hazırlanır sorusu, deprem gerçeği ile yaşayan bir ülke olan Türkiye'de büyük önem taşıyor. Depremin ardından geçen ilk 72 saatte, yardım ekiplerinin gelmesi beklenirken, acil ihtiyaçlarınızı ve önemli evraklarınızı saklayabileceğiniz bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlamanız hayati önem taşır. Peki, Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır AFAD tarafından bilgiler ile işte, Deprem çantasında olması gerekenler haberimizde...

Afet anında ihtiyaç duyabileceğiniz temel malzemeleri içeren bu çantanın kolayca ulaşılabilir bir konumda bulunması gereklidir. Çanta içeriği, bakımını üstlendiğiniz kişilerin (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve evcil hayvanlarınızın gereksinimlerini de göz önünde bulundurmalıdır.

Unutulmaması gereken, acil durum çantasının içeriğinin kişisel ihtiyaçlara uygun şekilde düzenlenmesidir. Bu çanta, temel gıda maddeleri, su, ilaçlar, eldiven gibi hijyen malzemeleri, el feneri, radyo, yedek pil gibi iletişim ve aydınlatma araçları, giysi ve battaniye gibi temel giyim eşyaları gibi malzemeleri içermelidir. Ayrıca, kimlik belgeleri, sağlık kayıtları, sigorta bilgileri gibi önemli evraklar da çantanın vazgeçilmezleri arasında yer almalıdır.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre deprem çantasında; Kimlik kartları, Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, Zorunlu deprem poliçesi, Diplomalar, Pasaport, banka cüzdanı, İç çamaşırı, Çorap, Yağmurluk, İklime uygun giysiler, yeteri kadar su, Sabun ve dezenfektanlar, Diş fırçası ve macunu, Islak mendil, Tuvalet kâğıdı, Hijyenik ped, İlk yardım çantası, Uyku tulumu veya battaniye, Çakı, düdük, küçük makas, Kâğıt, kalem, Pilli radyo, el feneri ve yedek piller olmalıdır.

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.