Deprem çantasında neler bulunur? Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında neler olmalı?
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Deprem çantası acil durumlarda oması gereken elzem bir ihtiyaç. Peki, Deprem çantasında neler bulunur? Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında neler olmalı?
Deprem çantası deprem anında oldukça kurtarıcı olabilir. Peki, Deprem çantasında neler bulunur? Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında neler olmalı?
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
Deprem aniden geliştiği için; deprem anında güvenli bir yere geçerek dizinizin üstüne çökmek ve depremin bitmesini beklemekten başka çareniz yok. Deprem anında panik yapmak, koşmak yerine emin adımlarla ne yapacağınızı bilmek yararınıza olacaktır. Deprem sırasında;
Nefes alış verişlerinizi düzenleyerek sakinleşmeye çalışın
Sarsıntı bitene kadar bulunduğunuz yerden ayrılmayın
Balkona çıkmayın, merdivenlere koşmayın
Balkon ya da pencereden atlamayın
Depremin bitince asansör yerine merdivenleri kullanın
Eğer dış mekandaysanız açık bir alana doğru gidin, düşebilecek nesnelere karşı kendinizi koruyun.
Deprem sırasında mutlaka başınızı ve ensenizi koruyun
Türkiye yakın zamanda Çanakkale ve İzmir depremlerini yaşadı ve bu depremler bir kez daha deprem gerçeğinin fark edilmesine neden oldu. Türkiye'nin 1999 Gölcük Depremi gibi yaşadığı şiddetli depremler, deprem bilincinin de giderek yaygınlaşmasını sağladı. Deprem karşısında atılacak ilk adım depremlerin nasıl meydana geldiğini öğrenerek, riskleri hakkında bilgi edinmek ve depremden korunma yollarını iyi öğrenmek. Depremle yaşamayı öğrenerek, zarar olasılıklarını ortadan kaldırabilirsiniz.
Evinizi depremde oluşacak hasarlara karşı teminat altında almak için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmalısınız.